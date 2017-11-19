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تواصل العمل في معبر رفح لليوم الثاني

الأحد 19 نوفمبر 2017 10:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

تواصل العمل في معبر رفح لليوم الثاني

قناة الأقصى - غزة

يستمر العمل اليوم الأحد، في فتح معبر رفح البري مع مصر جنوب قطاع غزة "استثنائيا"، في الاتجاهين أمام تنقل المسافرين وعودة المواطنين العالقين لليوم الثاني على التوالي، في أول فتح له بعد استلام حكومة التوافق للمعابر.

وتتجهز حافلات المسافرين في ساعات الصباح، في صالة الشهيد أبو يوسف النجار بمدينة خانيونس جنوب القطاع، ثم التوجه إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، ومنها إلى الصالة المصرية للسفر.

وشهد اليوم الأول من فتح المعبر (أمس السبت) مغادرة 662 مسافرا إلى الجانب المصري، بينما وصل إلى غزة 10 حافلات تقل أكثر من 600 مواطن من العالقين.

يذكر أن السلطات المصرية أعلنت فتح المعبر في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام هي (السبت والأحد والاثنين) أمام حركة تنقل المسافرين من غزة من الحالات الإنسانية والمرضى والطلبة وحملة الإقامات المصرية والأجنبية.

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