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اعتقال 3 طلاب شمال غرب رام الله

الأحد 19 نوفمبر 2017 09:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

اعتقال 3 طلاب شمال غرب رام الله

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الأحد، ثلاثة طلاب على حاجز عسكري نصبته على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أثناء توجههم إلى مدرستهم في قرية دير نظام المجاورة.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان بلال التميمي في تصريح له، إن قوات الاحتلال هاجمت المركبة التي يستقلها الطلبة، واعتقلت ثلاثة طلاب هم: أحمد شاكر التميمي، ومهند عصام التميمي، ومهند حمزة التميمي.

وأشار التميمي إلى أن الطلبة يدرسون في مدرسة دير نظام القريبة من القرية، ويضطرون إلى المرور عبر الحاجز العسكري يوميا.

يذكر أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قرية النبي صالح، ويفرض إغلاقا عليها بين الفترة والأخرى، فيما تندلع مواجهات شبه يومية بالمنطقة.

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