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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

الأحد 19 نوفمبر 2017 07:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد حملة مداهمات للعديد من المنازل تخللها اعتقال عدد من المواطنين في مدن مختلفة بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا ستة مواطنين خلال مداهمات واسعة في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بينهم طفل، من بلدة بيت أمر قرب المدينة، وهم: مالك بسام الطيط وبشار يوسف الطيط والطفل محمد بسام أخليل (12عاما).

وقال مواطنون إن عملية عسكرية واسعة طالت عشرات المنازل في قرية في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا على مدخل النشاش جنوب بلدة الخضر قضاء بيت لحم.

وفي طولكرم شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين اسيد كعبية وباسل بليدي خلال مداهمة منزليهما.

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