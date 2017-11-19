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بحماية مشددة من قوات الاحتلال..

بالصور : مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل

الأحد 19 نوفمبر 2017 07:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

دنس عشرات المستوطنين الصهاينة فجر اليوم الأحد مسجد النبي يونس ببلدة حلحول جنوب الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، وفرضت طوقا أمنيا مشددا، حيث وفرت الحماية للمستوطنين الذين أدوا طقوسا تلموديا في باحات مسجد النبي يونس.

ونبهت المصدر إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت خلال عملية الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع اصابات، فيما قامت قوات الاحتلال بتفجير باب المسجد بعد رفض وزارة الأوقاف تسليم مفاتيحه للمستوطنين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون بتدنيس مسجد النبي يونس تحت ذريعة أن لهم حقا دينيا في هذه المواقع.

مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
مستوطنون يدنسون مسجدا جنوب الخليل
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