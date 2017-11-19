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ساعة ذكية لمراقبة صحة المرضى

الأحد 19 نوفمبر 2017 07:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

ساعة ذكية لمراقبة صحة المرضى

طور فريق علمي ساعة ذكية تعمل على المراقبة الصحية على مدار ساعة والتي تعد نظاما مبكرا لحالات الطوارئ الطبية ويمكنها استدعاء سيارة الإسعاف على الفور.

وتحوي الساعة أجهزة استشعار "حساسات" تقوم بشكل مستمر بعمل تخطيط كهربائي للقلب وقياس النبضات ومعدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين ودرجة الحرارة على مدار الساعة.

يقول المطورون الهنغاريون أن النظام يمكنه تشخيص وتحديد المخاطر الصحية المحتملة عند ظهورها.

وأشار توم هورفات أحد المهندسين الطبيين: " الساعة تقوم بجمع كمية هائلة من البيانات في إطار ما يسمى بالذكاء الصناعي والتي يتم تقييمها من قبل فريق البحث ".

وأضاف كلما أطال المريض مدة ارتداء الساعة فإنها تقوم بتكييف نفسها مع طبيعة الحالة الطبية للمريض، ومن ثم فإن الساعة لا تقوم بإرسال إشارات إنذار كاذبة عن حالة المريض.

وسيتم طرح الساعة للبيع بسعر يقل عن 300 دولار مع قيمة اشتراك شهري تبلغ 50 دولارا للخدمة الطبية من فريق من الأطباء لتقديم المساعدات العاجلة للمريض".

ومن المتوقع أن تدخل الساعة خط الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام.

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