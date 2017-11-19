الرشق: مؤتمر "مقاومة التطبيع في الخليج" صفعة لكل المطبعين

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق، أن مؤتمر "مقاومة التطبيع في الخليج"، والذي اختتم أعماله اليوم السبت في الكويت، "رسالة قوية وصفعة لكل المطبعين والحالمين بتلميع صورة الكيان الغاصب ودمجه في أوطاننا العربية والإسلامية".

وقال الرشق في تصريح صحفي، مساء اليوم، "في الوقت الذي اعتقد فيه قادة الاحتلال أنَّ الظروف الإقليمية مواتية لتحقيق اختراقات خليجية، جاء انعقاد هذا المؤتمر ليشكّل صفعة لهم، ويضع أمامهم حقيقة نبض الأمَّة الرّافض لأي تطبيع مشين مع قتلة الأطفال".

وأكد أن "مقاطعة الاحتلال ومحاصرته والوقوف سداً منيعاً ضد محاولات التطبيع معه، لهو فريضة شرعية ومسؤولية وطنية وواجب إنساني يقع على عاتق الأمّة العربية والإسلامية أفراداً وحكومات ومؤسسات وكل أحرار العالم".

وثمّن الرشق، استضافة للكويت لأول مؤتمر خليجي لمقاطعة الاحتلال، معتبرا بأنه يعبّر عن دعمها الأصيل أميراً وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع.

وكان المؤتمر اختتم أعماله، اليوم السبت، بالتأكيد على ضرورة توحيد الجهود الشعبية للتصدي لعملية التطبيع المتزايدة بين الأنظمة العربية و"إسرائيل"، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا المؤتمر إلى "تطوير القوانين والأنظمة المحلية لإقصاء الشركات الأجنبية المتورطة في جرائم الاحتلال"، وإلى أن تتولى المجالس التشريعية في المنطقة مسؤولية صياغة قوانين لمناهضة للتطبيع وتفعيلها.