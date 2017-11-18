حماس تكشف تفاصيل اللقاء مع اللواء ماجد فرج بغزة

أفادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن لقاء مهمًا جرى أمس الجمعة (17/11) بين قيادة حركة حماس والسيد ماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمكتب الحركة في غزة.

وذكر مصدر مسؤول بالحركة، في تصريح صحفي مساء السبت، أنه جرى خلال اللقاء بحث التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والوضع العربي والإقليمي والدعم الذي تلقاه المصالحة الفلسطينية من الدول العربية.

وقال إن الطرفين أكدا على ضرورة المضي قدماً نحو الحوار الوطني في القاهرة بالرعاية المصرية الكريمة، وضرورة الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 4/5/2011م، وذلك استكمالاً للخطوات التي تمت في غزة من تمكينٍ للحكومة وتسليمٍ للمعابر.

من جانبه، ثمن السيد ماجد فرج قيام الأجهزة الأمنية في غزة بواجبها على أكمل وجه في إدارة عملية السفر في معبر رفح وحفظ الأمن والنظام.

وأكد الطرفان على أن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني طالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، وعند ذلك سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وشددا على ضرورة إنجاح الرعاية المصرية والعمل مع كل فصائل العمل الوطني لإنجاح الحوار والخروج بنتائج تعود بالخير على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.