الاحتلال يستهدف نقطة رصد للمقاومة وسط القطاع

فتحت قوات الاحتلال ، اليوم السبت، نيران أسلحتها الثقيلة تجاه نقطة رصد تابعة لـ "كتائب القسام" شرق المحافظة الوسطى.

وأفاد مراسلنا بأن آلية عسكرية من نوع "ميركافا" أطلقت النار بشكل كثيف وعلى مرتين متفرقتين تجاه نقطة رصد للمقاومة مقابل موقع أبو صفية العسكرية شرق مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى دون وقوع إصابات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال يستخدم "آليات ذاتية القيادة" منذ عملية استهداف نفق سرايا القدس، في نهاية أكتوبر المنصرم، ما أدى لاستشهاد 12 مجاهداً، ما دفع قوات الاحتلال لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع جنوده ومستوطنيه من الاقتراب من السياج الفاصل خشية استهدافه في أي رد من المقاومة على قصف النفق.