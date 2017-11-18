الأسير دويكات يفقد بصره بسبب الاهمال الطبي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قالت عائلة الأسير محمد مازن عامر دويكات (30عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة إن ابنها فقد بصره تمامًا نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الصهيوني .

وأوضح والد الأسير رجل الاصلاح مازن دويكات أنهم علموا من محامي ابنهم أنه فقد بصره، وتم نقله من سجن جلبوع إلى مستشفى العفولة، بعد مماطلة في تقديم العلاج له.

وأضاف أن والدة الأسير التي زارته أواخر الشهر الماضي، لاحظت على وجهه علامات الارهاق، وبدت عيناه حمراوين.

وأشار إلى أن ابنه لم يحضر جلسة المحكمة التي عقدت له في التاسع من الشهر الجاري، وأن الصليب الأحمر أبلغهم الاسبوع الماضي بإلغاء زيارة ابنه بشكل مفاجئ.

ولفت دويكات إلى تواصلهم مع المحامي، فـ"قال لنا ان محمد يتلقى العلاج في مستشفى العفولة، بسبب ألم في عينيه".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها العائلة، فإن ابنهم فقد بصره نتيجة التهاب حاد في العين، أدى لتلف الشبكية والقرنية، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وحمل دويكات إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن صحة ابنه، مؤكدًا أنه لم يكن يعاني من أية مشاكل في عينيه قبل اعتقاله منذ نحو عام.

وناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية زيارته بأسرع وقت، للاطمئنان عليه، وتزويدهم بالتقارير الطبية عن حالته.

يذكر أن الاسير دويكات اعتقل بتاريخ 6/12/2016 وعقدت له العديد من جلسات المحاكمة، ولم يصدر بحقه حكم حتى الان.