تشديدات خانقة للاحتلال شرق قلقيلية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الصهيونية صباح اليوم السبت مداخل بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وفرضت عليها حصارا مشددا هو الأسوأ منذ فترة طويلة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال تمركزوا على المدخل الشمالي للبلدة ، وأغلقوا البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل البلدة ومنعوا حركة المواطنين.

وأضافوا أن ذلك يأتي في إطار عقاب جماعي لأهالي البلدة بسبب ادعاء الاحتلال باستمرار قيام الفتية والشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على المستوطنين وقوات الاحتلال قرب البلدة.

ويحيط بعزون ثلاث مستوطنات ما يتسبب بمواجهات متكررة واحتكاك مستمر مع المستوطنين يجعل البلدة تعيش في صفيح ساخن بشكل مستمر.

ونقل مواطنون لمراسلنا أن جنود الاحتلال أعادوا صباح اليوم العمال والمواطنين على مداخل البلدة وأجبروهم على العودة لمنازلهم.