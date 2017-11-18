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بسبب الإهمال الطبي

الأسير محمد دويكات يفقد بصره في سجون الاحتلال

السبت 18 نوفمبر 2017 06:50 ص بتوقيت القدس المحتلة

الأسير محمد دويكات يفقد بصره في سجون الاحتلال

قناة الأقصى

أعلنت عائلة الأسير محمد مازن عامر دويكات (30 عاما) من بلدة بلاطة البلد شرق نابلس، شمال الضفة المحتلة، أن نجلها فقد بصره، ونقل من سجن جلبوع إلى مشفى العفولة.

وقال والد الأسير رجل الإصلاح الشيخ مازن دويكات: "إن مؤسسات حقوقية أبلغتهم أن ابنهم فقد البصر، ونقل من السجن إلى مشفى العفولة، بعد مماطلة طويلة في تقديم العلاج له".

وأضاف، أن والدة الأسير زارته الشهر الماضي، ولاحظت عليه الإرهاق والتعب وبدت عيناه متعبتين، لكنه أبلغها أنه بصحة جيدة، فيما أُلغيت زيارته قبل يومين بشكل مفاجئ، ما استدعى التواصل مع مؤسسات حقوقية لمعرفة السبب، وتبين أنه نقل إلى مشفى العفولة.

وحمّل دويكات مصلحة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور صحة ابنه، منبّهاً إلى أنه اعتقل قبل عام، ولم يكن لديه أي إشكالات في البصر، وكانت لديه حصوة في الكلى فقط.

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