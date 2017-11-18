الكويت تحتضن مؤتمر "مقاومة التطبيع في الخليج العربي" الأول

قناة الأقصى

انطلقت في الكويت، الجمعة، أعمال مؤتمر "مقاومة التطبيع في الخليج العربي"، وتنظّمه حركة مقاطعة "إسرائيل" في الخليج، والتي تضم مؤسسات ولجان مقاطعة ومقاومة التطبيع، في دول الخليج العربي، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.

ويناقش المؤتمر، بحسب بيان للجنة المنظمة، في جلسته الأولى، أوراق عمل تتناول أشكال التطبيع ومعايير مناهضته ومخاطره، وستتطرق الأوراق إلى مخاطر التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتطبيع الثقافي، ورصد تطورات الحراك والخطاب التطبيعي في المنطقة، فضلاً عن الجوانب القانونية للتطبيع ومقاومته.

أما في الجلسة الثانية من المؤتمر، يتناول مجموعة من أوراق العمل التي تستعرض تجارب المقاطعة الشعبية في الخليج، تاريخياً وحديثاً.

في حين الجلسة الثالثة والأخيرة حول استراتيجيات المقاطعة: المفهوم والتأثير، وسيتم تقديم ثلاث أوراق عمل حول استراتيجية المقاطعة في جنوب أفريقيا، والحراك الطلابي في أميركا وقضية فلسطين، والانتهاكات الصهيونية لحقوق العمال الفلسطينيين.

ويشارك في المؤتمر، كلّ من: الدكتورة دانا الكرد، وغادة عبدالرحمن، وهديل كمال الدين، والدكتور طلال الرشود، ومريم الهاجري، وهاني الخراز، وأحمد عبد الأمير، ومشاري الإبراهيم، وإسراء المفتاح، وعبدالله العودة، وخليل بو هزاع.

ويحظى المؤتمر برعاية من قبل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم، بالإضافة إلى تأييد حزبي وشعبي من قبل التيارات الإسلامية واليسارية والليبرالية في البلاد، فضلاً عن تغطية من قبل عدد من الصحف الكويتية والعربية.

وقالت مريم الهاجري، عضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر: “يأتي تنظيم هذا المؤتمر رداً على التوجهات التطبيعية مع العدو الصهيوني التي تشهدها المنطقة مما يدعو لضرورة إبراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، والتصدي لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة”.

وأضافت الهاجري: “تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاه حماية دولنا من خطر المشروع الصهيوني وكذلك إزاء شعب فلسطين وقضيته العادلة، وأهمها توعية الأجيال القادمة بهذه القضية الإنسانية والانخراط في سبل المقاومة المتاحة أمامنا. وندعو كافة القطاعات الشعبية والرسمية للمشاركة في هذا المؤتمر، ونعمل على أن ترجمة نتائج وتوصيات المؤتمر إلى سياسات رسمية وعملية تعكس وجهة النظر الشعبية فيما يتعلق بنصرة القضية الفلسطينية ونضالنا المشترك في مواجهة العدو الصهيوني”.