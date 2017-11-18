فيسبوك تعلن عن أدوات جديدة لصناع المحتوى

أعلنت شركة التواصل الإجتماعي فيسبوك عن إطلاقها تطبيق جديد مبني خصيصاً لمجتمع صناع المحتوى، ويحمل التطبيق الجديد اسم Facebook Creator، كما أعلنت الشركة عن إطلاقها موقع جديد مخصص لهذا المجتمع، ويأتي الإعلان كجزء من جهود الشركة في مواصلة التزامها بهذا المجتمع، وعبرت الشركة عن حماسها حول الطرق الإبداعية التي تمكن من خلالها صناع المحتوى فرض نفسهم في مجتمع فيسبوك.

ويشارك صناع المحتوى من جميع أنحاء العالم مقاطع الفيديو الخاصة بهم ضمن فيسبوك في محاولة منهم لبناء مجتمع كامل خاص بصناعة المحتوى وللتعبير عن شغفهم بهذا المحتوى من خلال منصة التواصل الإجتماعي، ويمكن لصناع المحتوى التواصل مع أكثر من 2 مليار من المعجبين المحتملين والمتعاونين والتعرف على مجتمعهم والتحدث مباشرة إلى المعجبين.

ويساعد تطبيق Facebook Creator المبدعين على إدارة وجودهم ضمن فيسبوك، في حين يعتبر موقع فيسبوك المخصص للمبدعين وصناع المحتوى وجهة مركزية للحصول على الموارد من أجل تحسين ونمو أعمالهم، وجرى إطلاق التطبيق العامل على نظام آي أو إس iOS عالمياً اليوم، على أن تتوفر نسخة من التطبيق تعمل على نظام أندرويد خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح التطبيق لصناع المحتوى إنشاء مقطاع فيديو أصلية بسهولة، والبث المباشر مع ميزات حصرية، والتواصل مع المجتمع عبر فيسبوك، ويعد صناع المحتوى جزء لا يتجزأ من المنصة الإجتماعية ويعملون على بناء بعض أقوى المجتمعات، ويجمعون الناس حول شغفهم بأشياء مثل الطبح أو الكوميديا، وقد عملت فيسبوك على جمع ردود فعل المبدعين وصناع المحتوى.

وأشارت الشركة إلى أنها سوف تواصل هذا النهج في محاولة منها لجعل تجربة استعمال المنصة ممتعة وسهلة، والسماح لصناع المحتوى بالقيام بما يفعلونه بشكل أفضل من خلالها، كما تسمح علامة تبويب “المجتمع” للمستخدمين بالاتصال بالمعجبين والمتعاونين باستعمال صندوق بريد موحد، بحيث يركز هذا الصندوق على التعليقات من فيسبوك وإنستاجرام وماسنجر، ويوفر الموقع نصائح حول إنشاء مقاطع فيديو والتواصل مع المعجبين.

وتشمل الميزات على حزمة أدوات صناعة المحتوى المباشر، والتي سوف تسمح بالوصول إلى أدوات حصرية تسهل عملية إنشاء بث حي ومباشر، ويمكن لصناع المحتوى إضافة المقدمات والعناصر الختامية إلى البث المباشر جنباً إلى جنب مع إطارات الرسوم البيانية والملصقات المباشرة المخصصة، والتي يمكن للمشاهدين استعمالها للتفاعل مع البث.