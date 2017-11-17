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الحية: لتكن المصالحة حقيقية على قاعدة الشراكة

الجمعة 17 نوفمبر 2017 02:52 م بتوقيت القدس المحتلة

الحية: لتكن المصالحة حقيقية على قاعدة الشراكة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية على أهمية الاعتماد على قاعدة الشراكة الوطنية لنجاح المصالحة.

وقال الحية في لقاء تشاوري للفصائل بغزة حول المصالحة، الجمعة، "لتكن المصالحة حقيقية ينعم الفلسطيني بها في الضفة وغزة، وتكون على قاعدة الشراكة دون إقصاء أي أحد.

وشدد على أن حماس لديها دافعية أكبر من أي وقت مضى نحو المصالحة، مشيراً إلى أن الاعتراضات الأمريكية والإسرائيلية ضد المصالحة يجب أن تدفعنا قدما نحو تحقيقها.

ونوه الحية إلى أن المصالحة واجب ديني ووطني وسياسي وضرورة حتى نعيد بناء مؤسساتنا، مضيفاً: يجب أن نكون شركاء حقيقيين فيها، فلا يجوز لأحد أن يقصي الآخر، وفلسطين هي للجميع.

واعتبر أنه من المهم الاتفاق على مواعيد محددة بالقاهرة، وألاّ تزيد المدة حتى إجراء الانتخابات عن 6 أشهر.

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