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زوجة "الزواري" ترحب باتهام حماس رسميا للموساد باغتيال زوجها

الجمعة 17 نوفمبر 2017 05:11 ص بتوقيت القدس المحتلة

زوجة "الزواري" ترحب باتهام حماس رسميا للموساد باغتيال زوجها

قناة الأقصى

رحبت ماجدة صالح، زوجة المهندس التونسي محمد الزواري الذي اغتيل العام الماضي، بنتائج التحقيق الذي قامت به حركة "حماس"، وأسفر عن اتهام جهاز المخابرات الخارجية الصهيوني (الموساد)، رسميا، باغتيال زوجها، وطالبت الحكومة والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بالمساندة في كشف حقيقة الاغتيال.

وقالت ماجدة -سورية الأصل- لوكالة الأناضول في مدينة صفاقس التونسية، حيث تقيم: "أدعو الحكومة التونسية ورئيس الدولة أن يساندونا في كشف حقيقة اغتيال ابن بلدهم الزواري، وأن يمكنوني من الجنسية، ومن أغراض الشهيد التي أُخذت من بيته (سيارة ونماذج طائرات وكمبيوتر) لتسهيل التحقيق".

واختتمت كلامها قائلة: "أدعو جميع الجهات الفاعلة إلى مساندتي لعقد ندوة صحفية في ذكرى اغتيال الزواري (منتصف الشهر المقبل) للوقوف على تطورات الملف وللضغط لتسريع نسق الأبحاث".

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت في وقت سابق اليوم، اتهمت حركة حماس، رسميا، جهاز "الموساد" بالمسؤولية عن اغتيال التونسي الزواري، عضو جناحها العسكري، بالتعاون مع جهات أخرى، حيث قدمت له خدمات لوجستية.

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