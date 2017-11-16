قوات الاحتلال تعتقل فتيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الخميس، فتيين من بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور، واعتقلت فتيين، عُرف منهما الطفل تامر عزام هدرة الذي يبلغ من العمر 11 عاماً.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباحا الطفل محمد شويكي (13 عامًا) أثناء ذهابه إلى مدرسته، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الطفل شرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام والتوقيع على كفالة مالية.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال صعّدت من اعتداءاتها ضد الأطفال الفلسطينيين خلال العامين الأخيرين، حيث باتت تستخدم سياسة الاعتقال بحجة “رشق الحجارة” و”المولوتوف” لتزجّ بهم في السجون للتنكيل بهم وضربهم وانتزاع اعترافات منهم بـ”القوة”.