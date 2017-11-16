فتح معبر رفح 3 أيام الأسبوع المقبل

قناة الأقصى - غزة

أعلنت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس، عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة؛ لمرور المسافرين في الاتجاهين.

ولم تورد السفارة في بيانها المقتضب عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل إضافية حول آلية السفر خلال هذه الأيام.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نهار الخميس، حملة إلكتروني للمطالبة بفتح معبر رفح البري لسفر المواطنين وفتحه بشكل دائم ضمن استحقاقات المصالحة الفلسطينية.

وتسلّمت حكومة التوافق في الأول من شهر نوفمبر الجاري معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي جنوب القطاع، دون تواجد لأيّ موظف مدني أو عسكري من الحكومة العاشرة.