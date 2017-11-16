  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

فتح معبر رفح 3 أيام الأسبوع المقبل

الخميس 16 نوفمبر 2017 10:23 م بتوقيت القدس المحتلة

فتح معبر رفح 3 أيام الأسبوع المقبل

قناة الأقصى - غزة

أعلنت سفارة فلسطين في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الخميس، عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة؛ لمرور المسافرين في الاتجاهين.

ولم تورد السفارة في بيانها المقتضب عبر صفحتها في فيسبوك تفاصيل إضافية حول آلية السفر خلال هذه الأيام.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نهار الخميس، حملة إلكتروني للمطالبة بفتح معبر رفح البري لسفر المواطنين وفتحه بشكل دائم ضمن استحقاقات المصالحة الفلسطينية.

وتسلّمت حكومة التوافق في الأول من شهر نوفمبر الجاري معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح الحدودي جنوب القطاع، دون تواجد لأيّ موظف مدني أو عسكري من الحكومة العاشرة.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

المدلل يطالب عباس بسرعة فتح معبر رفح
13096bfbfd44a2e988f4e96e5fbf4b2a

الفصائل: معبر رفح فلسطيني-مصري واتفاقية 2005 انتهت
thumb (2)

لماذا لا يريد رامي الحمد الله فتح معبر رفح؟
47588bb8-73ed-43d6-814a-09e9fa99115d

لماذا تصر السلطة على فتح معبر رفح وفقا لاتفاقية 2005؟
التقاط

مصر تلغي فتح معبر رفح بسبب هجمات سيناء

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

السنوار: لا رجعة عن المصالحة وماضون في إنجاحها
منذ ساعتين

المدلل يطالب عباس بسرعة فتح معبر رفح
منذ 9 ساعات

حماس: الكيان خلف اغتيال الزواري تخطيطا وتنفيذا
منذ 13 ساعة

الاحتلال يعتقل 30 مواطنا بمداهمات في الضفة
منذ 11 ساعة

هدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 121
منذ 17 ساعة

الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وطرقًا في يطا

مقالات

قرون استشعار

قرون استشعار

وسام عفيفة
سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

مصطفى الصواف
​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

حسام الدجني
ما بتعرف خيري لتجرب غيري

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

وسام عفيفة