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"طالما أن هناك سلطة ممكنة كما أرادوها.."

المدلل يطالب عباس بسرعة فتح معبر رفح

الخميس 16 نوفمبر 2017 08:06 م بتوقيت القدس المحتلة

المدلل يطالب عباس بسرعة فتح معبر رفح

قناة الأقصى - خاص

طالب أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي في فلسطين، رئيس السلطة محمود عباس أن ان يعمل بسرعة لفتح معبر رفح البري؛ بعد أن مُكنت السلطة من أمور الحياة خاصة المعبر.

وقال المدلل في تصريح تلفزيوني لبرنامج هنا فلسطين على قناة الأقصى الفضائية، الخميس، "طالما أن هناك سلطة فلسطينية قائمة على أمور الحياة، تم تمكينها خاصة على معبر رفح كما أرادت السلطة، فيجب فتح المعبر ورفع المعاناة عن شعبنا".

وأضاف: "لم يبقى أمام السلطة إلّا أن تلبي طلب شعبنا وأن يفتح معبر رفح، فاستمرار اغلاقه يعني زيادة معاناة الناس".

وتساءل المدلل: "إذا كانت المرحلة الأولى من المصالحة حل اللجنة الإدارية، وقد حُلت، ورأينا وعود أن ترفع العقوبات عن غزة بعدها، فلماذا لم ترفع السلطة عقوباتها عن أهل غزة إلى الآن؟".

واستغرب القيادي في الجهاد أن تستمر العقوبات التي فرضتها السلطة على غزة منذ أشهر، رغم رفع الذرائع أمامها، مؤكدا أن المصالحة تعني بداية تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني، "ثم نتحدث عن القضايا الكبيرة، الانتخابات والمنظمة وغيرها".

وحول الحديث عن فتح معبر رفح وفق اتفاقية المعابر 2005 التي تسمح للاحتلال بالتدخل في عمل معبر رفح، قال المدلل إننا نرفض رفضا قاطعا أن يشارك في معبر رفح غير الفلسطينيين والأشقاء المصريين، وإلّا فهذا يعني حصار شعبنا والمقاومة في حالة كارثية ومأساوية.

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