الاحتلال يُبعد معلمتين مقدسيتين عن الأقصى 6 شهور

قناة الأقصى - القدس المحتلة

سلّمت شرطة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، الخميس، معلّمتان مقدسيتان قرارًا يقضي بإبعادهما عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 شهور.

وقالت المعلمة المقدسية هنادي حلواني بأنها حضرت وزميلتها خديجة خويص إلى مركز "القشلة" التابع لشرطة الاحتلال عصرا، حيث استلمتا عند البوابة الخارجية قرارًا إداريًا من قبل عناصر من مخابرات الاحتلال، يقضي بإبعادهما عن المسجد الأقصى لمدة 6 شهور.

وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت الأربعاء المعلمتان حلواني وخويص للتحقيق معهما، وأُفرج عنهما عقب ساعات من التحقيق في عدّة أمور تتعلّق بالمسجد الأقصى.

وأضافت حلواني، أن هذا القرار موقّع من قبل "قائد شرطة لواء القدس"، بناء على ما يسمى معلومات سرية استخباراتية قد وصلته، "بحيث نُمنع من الدخول للأقصى من الـ 17 من الشهر الجاري وحتى الـ 13 من شهر أيار/ مايو عام 2018".

وأشارت إلى أن الاحتلال يحرمهما من حقّيهما في العبادة ودخول المسجد الأقصى.