8 أسباب لوجع أسفل البطن عند الرجال

آلام البطن من الأعراض الشائعة لعديد الأمراض التي تصيب جسم الإنسان، وتتعدد أماكن الألم في منطقة البطن بتعدد الحالات التي يمكن أن تؤشر إليها تلك الآلام.

إذ أن المكان الذي يبدأ منه الألم ودرجة شدته، والمدة التي يستمر فيها الألم في البطن كلها عوامل يتحدد عليها مدى خطورة الحالة والإجراءات الطبية المطلوبة للفحص.

ومن أمثلة الأمراض التي يمكن أن تدل عليها آلام البطن القرحة المعوية، ويكون الألم الخاص بها في أعلى منتصف البطن.

أما آلام المرارة فتكون بالجهة اليمنى من البطن تحت القفص الصدري. لذا يفضل أن يعرف كل شخص الشكل التشريحي للمعدة والبطن لكي يتمكن من توقع العضو المصاب و المسبب للألم وذلك لسرعة الحصول على علاج مناسب،

فيما يلي أبرز الأسباب التي تسبب آلام في منطقة أسفل البطن عند الرجال:

1- انفتال الخصية: أي حدوث التواء في الخصية، الأمر الذي يسبب الشعور بألم حاد فيها، وفي أسفل البطن.

2- التهاب المثانة: نتيجة تعرض المثانة لجرثومة، الأمر الذي يسبب حدوث حرقة عند التبول، وألم في أسفل البطن.

3- الحصوات الكلوية: نتيجة الجفاف وسوء التغذية، مما يؤدي إلى مرور بول مركز في السبيل البولي، وبالتالي الشعور بألم متذبذب وشديد في أسفل البطن، وقد يمتد إلى الفخذ.

4- الفتاق: أي بروز أنسجة البطن في منطقة ضعيفة في جدار البطن، وعادةً ما يسبب ألماً أسفل البطن خاصةً من جهة اليمين، كما ينتشر نحو الفخذ.

5- التهاب الزائدة الدودية: يعاني الرجل من ألم أسفل البطن نتيجة التهاب الزائدة الدودية لديه، وقد ينتشر نحو السرة، ثمّ يتركز في الجزء الأيمن من أسفل البطن.

6- التهاب القولون التقرحي: يتسبب هذا الالتهاب بآلام في الأمعاء الغليظة، الأمر الذي يسبب الشعور بألم أسفل البطن، مع وجود دم في اليراز، وأحياناً يحدث نزيف شرجي.

7- الإمساك: وذلك نتيجة شد عضلات جدار الأمعاء، الأمر الذي يسبب آلاماً أسفل البطن.

8- مرض كرون: وذلك نتيجة التهاب الجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ البطن، وعند الضغط عليه يزداد الشعور بالألم.