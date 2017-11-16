حماس: الكيان خلف اغتيال الزواري تخطيطا وتنفيذا

قناة الأقصى-بيروت

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الكيان الصهيوني، بالمسؤولية عن اغتيال التونسي محمد الزواري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016 بتونس.



وقال عضو المكتب السياسي للحركة، محمد نزّال، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط الموساد الصهيوني في حادث الاغتيال.

وقال نزال: "إن إعلان انتماء الزواري للحركة ولجناحها العسكري، جاء ردا على كل الاتهامات التي وجهت للشهيد بأنه يتبع لجهات إرهابية".

وأضاف "الحركة باشرت من اللحظات الأولى لتشكيل لجنة تحقيق باغتيال الشهيد الزواري لكشف الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة النكراء"، مشيرا إلى أن الزواري أراد أن يكون مبادرا فحمل روحه وجسده وعقله فسخرهم لفلسطين والمقاومة، وخدم فلسطين بإخلاص حتى فاضت روحه شهيدا على أرض تونس.

وأشار إلى أن التحضير اللوجستي لاغتيال الزواري بدأ قبل 4 أشهر من الاغتيال، وتم استخدام شركة وتجنيد أشخاص وتأجر شقتين، وشراء هواتف واستئجار سيارات، وأنه كان هناك رصد للشهيد الزواري إلى أن تم إحكام كل المعلومات اللازمة، فجاءت مرحلة التحضير اللوجستي لعملية الاغتيال.

ولفت إلى أن منفذان رئيسيان يحملان الجنسية البوسنية نفذا عملية الاغتيال المباشر للشهيد الزواري، وتم نقلهما بعد تنفيذ العملية من ميناء صفاقس بواسطة مركب يقوده بحران أوربيان.

وعد نزال، أن التفاصيل "تؤكد بشكل قاطع أن المسؤول عن اغتيال الزواري هو الموساد هو الذي خطط ونفذ عملية الاغتيال وتم بتعاون لوجستي ساهمت به اجهزة وجهات أمنية أخرى، خصوصا بالملف المعلوماتي".

يذكر أنّ كتائب القسام الجناح العسكريّ لحركة "حماس" أعلنت أن المهندس والطيار التونسي محمد الزواري من قياداتها، وأن جهاز (الموساد) الصهيوني متورط في اغتياله وتوعّدت بالثأر له.

يشار إلى أن الزواري عاد إلى تونس إثر ثورة 2011 وانضم في المهجر إلى كتائب عز الدين القسام، والتي ساعدها في صناعة الطائرات بدون طيار من طراز "أبابيل" واغتيل في 15 ديسمبر الماضي بمسدسات كاتمة للصوت أمام منزله الكائن بجهة صفاقس.