هدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 121

تواصل سلطات الاحتلال ممارساتها العنصرية لاقتلاع أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، حيث أقدمت آليات وجرافات بحماية من الشرطة على هدم مساكنها للمرة الـ121 على التوالي، وشردت أهلها وأبقتهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس، صباح اليوم، الخميس.

وناشد سكان العراقيب كافة المواطنين العرب وقيادات وكوادر الحركات والأحزاب السياسية بالوقوف إلى جانبهم ومناصرتهم، مؤكدين على مواصلة كفاحهم ونضالهم لتحصيل حقّهم في عيش كريم رافضين مخططات التهويد واقتلاعهم من أرضهم.

وتهدف السلطات من خلال استمراها بهدم العراقيب إلى دفع سكانها إلى اليأس والإحباط والاستكانة، في مسعى لفرض الترحيل والتهجير وترك مساكنهم وأرضهم.

وكانت المرة الأخيرة التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ 25.10.2017.