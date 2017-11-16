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بينهم نشطاء بالكتلة الإسلامية..

الاحتلال يعتقل 30 مواطنا بمداهمات في الضفة

الخميس 16 نوفمبر 2017 08:40 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 30 مواطنا بمداهمات في الضفة

اعتقلت قوّات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، 30 مواطنا خلال حملة مداهمات في مدن عدة بالضفة المحتلة.

ففي نابلس شمالا، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال بحق طلبة الكتلة الاسلامية بجامعة النجاح، حيث أفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة منازل واعتقلت ممثل الكتلة الإسلامية وعضو مجلس الطلبة بجامعة النجاح موسى دويكات.

كما اعتقلت الطالب أحمد درويش، والشاب وليد لؤي الأشقر، وعميد عياد، وشادي عيسى، والطالب محمد عبد اللطيف رمضان، بالإضافة إلى اعتقال الطالب بكلية القانون براء نواف العامر.

وفي الخليل جنوبا، اعتقل الاحتلال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عبد الحكيم ناصر أبو عرقوب الذي جرى اقتحام منزل عائلته في خربة طواس غرب مدينة دورا.

واعتقلت قوات الاحتلال فجرا الشابين حسن سجدية وإياد اللوزي لدى اقتحامها لمخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وشهدت المنطقة الغربية من رام الله قبل منتصف الليل انتشارًا مكثفًا لدوريات الاحتلال والمشاة في المناطق الزراعية

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقلت كلا من محمود السرحون، وطالب السرحون، ووائل أبو دياك.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا شابين في مخيم جنين وفتشت منازل ذويهما واعتدت عليهم.

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