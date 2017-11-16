نتنياهو يخضع للتحقيق الأحد للمرة الـ6

قناة الأقصى - شؤون صهيونية

يخضع رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو يوم الأحد المقبل إلى جولة تحقيق هي السادسة في شبهات الفساد، وذلك لمواجهته بالأدلة في ظل اتساع دائرة التحقيق وسلسلة طويلة من شهادات واستجوابات مؤخرًا.

يأتي ذلك بعد أقل من 10 أيام على التحقيق الذي خضع له نتنياهو، الخميس الماضي، في ما يتعلق بـ"الملف 1000" الذي يتمحور حول تلقي الهدايا، و"الملف 2000" الذي يتناول محادثاته مع مالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، نوني موزيس، ومن جملة التهم التي يشتبه بارتكابها، خيانة الأمانة وتلقي الرشوة والفساد واستغلال المنصب.

وفي التحقيق السابق الذي خضع له نتنياهو حول "الملف 1000"، واجهه المحققون بأدلة جديدة تم جمعها وتراكمت على مدى أشهر من التحقيق.

ونقلت القناة الثانية العبرية عن مصدر رفيع مطلع على مجريات التحقيق أن نتنياهو فشل في دحض هذه المزاعم. وهذا يعني أن توصية الشرطة بإصدار لائحة اتهام ضده فيما يتعلق بشبهات تلقي الهدايا، تلوح بالأفق.

وقال إنه "إذا لم يحدث تغيير جوهري، سيتم الانتهاء من "الملف 1000" و"الملف 2000" خلال الشهر القادم". وأضاف أنه سيستدعى نتنياهو على الأقل لتحقيقين إضافيين في الملفين المشتبه فيهما بأنه تلقى رشوة. إضافة إلى التقدم الحاصل في الملف 3000 (قضية الغواصات)، والذي تجاوز توقعات الشرطة".

ونقلت القناة عن مسؤولين في سلطة تطبيق القانون أن "نتنياهو لم يفاجأ بالأسئلة التي وجهت إليه، وأن الشرطة لم تملك الوقت لاستجوابه حول جميع المواضيع أعدوها مسبقًا".

ولفت موقع القناة العبرية العاشرة إلى حالة غضب وسط الشرطة بسبب قصر المدة الزمنية التي خصصت للتحقيق الأخير مع نتنياهو، ولذلك جرى التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن.

كما نقلت القناة الثانية عن مصدر بالشرطة قوله إنه "من المتوقع أن تجرى التحقيقات المقبلة خلال 10 أيام، وذلك لمعالجة المواد والأدلة التي عمل المحققون على جمعها".