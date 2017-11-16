الاحتلال ينقل الأسير "السايح" إلى "إيشل"

قناة الأقصى - شؤون الأسرى

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت اليوم الأربعاء الأسير بسام السايح (45 عامًا) من سجن "هداريم" الى سجن "إيشل" بناءً على طلب الأسرى.

ويعاني الأسير السايح يعاني من مرض السرطان وكان يقبع في مستشفى الرملة منذ اعتقاله.

وأوضح مركز "أسرى فلسطين في بيانٍ له أن الأسير لم يكن يتلقى رعايةً طبية بسجن الرملة، وطلب الأسرى بنقله لسجن "إيشل" كونه أقرب لـ"أساف هاروفيه" لإمكانية فحص الجينات.

وأشار المركز أن سلطات الاحتلال أقدمت على إعادة اعتقال الأسير السايح في منتصف أكتوبر 2015 خلال حضور جلسة محاكمة زوجته منى في محكمة "سالم" العسكرية وتم نقله مباشرة إلى مستشفى الرملة نتيجة خطورة حالته الصحية حيث يعاني من مجموعة أمراض أخطرها مرض السرطان في الدم والكبد.