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حماس بصدد إطلاق موسوعة تأريخيه

الخميس 16 نوفمبر 2017 05:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس بصدد إطلاق موسوعة تأريخيه

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء مساء الأربعاء، أن مكتبها الإعلامي يعكف على إطلاق موسوعة تفاعلية لتاريخ الحركة.

وذكرت حماس في تصريح مقتضب نشرته عبر وسائلها التواصلية، أن إطلاق الموسوعة يأتي تزامنًا مع فعاليات الانطلاقة الثلاثين للحركة.

وانطلقت حماس في 14 من ديسمبر 1987 عقب قتل مستوطن صهيوني لستة عمال فلسطينيين من مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالداخل المحتل.

وتتبنى الحركة مبدأ المقاومة المسلحة، وتعتبره الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وفق بيانات لها.

ولا تعترف حماس بوجود "الاحتلال"، وتطالب بإزالته وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.

كما لا تقبل بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بـ "الاحتلال".

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