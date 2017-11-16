  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

حماس تعلن اليوم نتائج التحقيق باغتيال الزواري

الخميس 16 نوفمبر 2017 05:14 ص بتوقيت القدس المحتلة

حماس تعلن اليوم نتائج التحقيق باغتيال الزواري

قناة الأقصى - غزة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الأربعاء أنها ستعقد اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية بيروت لإعلان نتائج التحقيق باغتيال الطيار التونسي محمد الزواري.

وتعرض الزواري (45 عاما) لعملية اغتيال في 15 ديسمبر الماضي بمسدسات كاتمة للصوت أمام منزله الكائن بجهة صفاقس في تونس.

وكان الزواري عاد إلى تونس بعد ثورة 2011 وانضم في المهجر إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وساعدها في صناعة الطائرات بدون طيار من طراز "أبابيل"

وبعد اغتياله أعلنت حماس أن الزواري من قياداتها، متهمة جهاز (الموساد) الصهيوني بالتورط في اغتياله وتوعّدت بالثأر له.

وفي 18 من الشهر الماضي قالت "حماس" إن قيادتها السياسية في الخارج اعتمدت النتائج والتوصيات الواردة في التقرير النهائي الذي قدّمته لجنة التحقيق في اغتيال الزواري.

وفي حينه ذكرت الحركة أن قيادتها كلفت نائب الرئيس محمد نزال، وعضو القيادة السياسية رئيس الدائرة الإعلامية رأفت مرّة بالإعلان عن خلاصة التقرير وفق الآليات والوسائل المناسبة "باعتبار أن من حق الرأي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي الداعم لقضيتنا العادلة الاطلاع على نتائج التحقيق".

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
تنزيل

حماس بصدد إطلاق موسوعة تأريخيه
thumb (3)

حماس: سياسة هدم المنازل تزيد شعبنا إصرارا على المقاومة
thumb

أجهزة السلطة تعتقل قياديا في حماس
Nickolay-Mladenov_Manuel-Elias

حماس تستنكر تصريحات ميلادينوف وتعتبرها انحيازا للكيان
23331391_2175900742452334_856211684324882684_o

غزة اليوم؛ مسامحة ومصالحة

الأخبار الرئيسية

منذ 43 دقيقة

الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وطرقًا في يطا
منذ 36 دقيقة

الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة أطفال شرق قلقيلية
منذ 38 دقيقة

حماس بصدد إطلاق موسوعة تأريخيه
منذ 8 ساعات

5 عمليات وإصابة 5 صهاينة بالأسبوع الثاني من نوفمبر
منذ 12 ساعة

و​زير صهيوني يدعو لتوطين مليون مستوطن في الضفة المحتلة
منذ 10 ساعات

قرار صهيوني يُتيح الاستيلاء على أراضي فلسطينية لأغراض استيطانية

مقالات

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

سلاح المقاومة سلاح الشعب وهو السلاح الشرعي

مصطفى الصواف
​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

​حجارة السجيل.. الذكرى الخامسة

حسام الدجني
ما بتعرف خيري لتجرب غيري

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

وسام عفيفة
“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

علاء الريماوي