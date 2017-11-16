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الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وطرقًا في يطا

الخميس 16 نوفمبر 2017 05:12 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يغلق مدخل النبي صالح وطرقًا في يطا

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أغلقت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الأربعاء مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله وطرقًا ترابية في يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل عقب اندلاع مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا من الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن المدخل المغلق يعتبر المنفذ الرئيسي لقرى منطقة بني زيد الغربية، ومدينة سلفيت وبعض قراها، وأن المواطنين يضطرون لسلوك طرق وعرة والتفافية من أجل الخروج أو الدخول لمناطق سكناهم.

كما أغلقت قوات الاحتلال طرقًا ترابية شرق بلدة يطا جنوب محافظة الخليل.

وقالت اللجنة الشعبية والوطنية في الخليل إن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الترابية الرابطة بين القرى والخرب الشرقية لبلدة يطا والمسافر الشرقية، ومنعت تنقل المواطنين.

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