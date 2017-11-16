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مصر تعرض كنوز أثرية نادرة للمرة الأولى

الخميس 16 نوفمبر 2017 05:06 ص بتوقيت القدس المحتلة

مصر تعرض كنوز أثرية نادرة للمرة الأولى

قناة الأقصى - منوعات

تعرض مصر مجموعة من الكنوز التي لم تر من قبل، وتعود إلى المقبرة الشهيرة للملك الفرعوني توت عنخ آمون.

وقال رئيس فريق الترميم الألماني كريستيان إيكمان إن من المقرر عرض 55 قطعة من المشغولات المزينة بالذهب التي عثر عليها في مقبرة الملك توت، أمام العامة للمرة الأولى منذ اكتشافها عام 1922.

ونقلت أسوشيتد برس عن إيكمان قوله إن هذه الأغراض شاهد على شبكة من الروابط الاجتماعية والثقافية التي ميزت منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في العصور القديمة.

ودشن وزير الآثار المصري خالد العناني المعرض، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة بعد المائة لافتتاح المتحف المصري في القاهرة.

وكان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، الذي حكم مصر منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، قد جدد الاهتمام بمصر القديمة. 

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