5 عمليات وإصابة 5 صهاينة بالأسبوع الثاني من نوفمبر

قناة الأقصى

رصد موقع "الانتفاضة" في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لعام 2017، 5 عمليات فدائية أدت إلى إصابة 5 صهاينة بجراح مختلفة، في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين.

ففي قرية دير نظام برام الله، أصيب مستوطن صهيوني بجراح، بعد رشقه سيارته بالحجارة من قبل شبان القرية.

كما أصيب جندي صهيوني بجراح، عقب رشقه بالحجارة من قبل شبان الانتفاضة بالقرب من حاجز قلنديا.

وفي بلدة حوسان غربي بيت لحم، أصيب مستوطن صهيوني بجراح متوسطة، بعد رشق سيارته بالحجارة.

وأصيب مستوطن صهيوني برضوض، بعد رشقه من قبل شبان الانتفاضة بالحجارة في حي رأس العامود بمدينة القدس.

وفي بلدة سلواد أصيب جندي صهيوني بجراح متوسطة، عقب رشقه بالحجارة في المواجهات التي اندلعت في البلدة.

وزعمت قوات الاحتلال احباطها عمليتي طعن، قرب مستوطنة "كوخاف يعقوب" شمالي القدس، وبالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

ووفق الإحصائية التي أعدها موقع الانتفاضة، فقد أصيب 18 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز والاعتداء بالضرب، خلال المواجهات التي اندلعت في 95 نقطة مواجهة.

وشهدت هذه المواجهات إلقاء 12 زجاجة حارقة، في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر للعام 2017.

ولا تزال قوات الاحتلال الصهيوني تحتجز جثامين 15 شهيداً من شهداء انتفاضة القدس، والشهداء المحتجزة جثامينهم هم:

1_ عبد الحميد أبو سرور (19 عاماً) من مخيم عايدة -بيت لحم، استشهد بتاريخ 20/4/2016.

2_ محمد ناصر محمود الطرايرة (16 عاماً)، من الخليل، واستشهد بتاريخ 30/6/2016.

3_ محمد جبارة أحمد الفقيه (29 عاماً)، من صوريف – الخليل، واستشهد بتاريخ 27/7/2016.

4_ رامي محمد زعيم علي العورتاني (31 عاماً)، من نابلس، استشهد بتاريخ 31/7/2016.

5_ مصباح أبو صبيح (39 عاماً)، من سلوان بالقدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 9/10/2016.

6_ فادي أحمد القنبر (28 عاما)، من القدس المحتلة، واستشهد بتاريخ 8/1/2017.

7_ الشهيد عادل حسن عنكوش (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

8_ الشهيد براء إبراهيم عطا (18 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

9_ الشهيد أسامة أحمد عطا (19 عامًا)، من قرية دير أبو مشعل، واستشهد بتاريخ 16/6/2017.

10_ الشهيد نمر محمود الجمل (36 عاماً) من قرية بيت سوريك، واستشهد بتاريخ 26/9/2017.

11_ الشهيد بدر كمال مصبح، من مدينة دير البلح، واستشهد بتاريخ 3/11/2017.

12_ الشهيد شادي سامي الحمري، من مدينة دير البلح، واستشهد بتاريخ 3/11/2017.

13_ الشهيد محمد خير الدين البحيصي، من مدينة دير البلح، واستشهد بتاريخ 3/11/2017.

14_ الشهيد علاء سامي أبو غراب، من مدينة دير البلح، واستشهد بتاريخ 3/11/2017.

15_ الشهيد أحمد حسن السباخي، من مخيم النصيرات، واستشهد بتاريخ 3/11/2017.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 85 مواطناً فلسطينياً بينهم 24 طفلاً، وتركزت الاعتقالات في محافظات (الخليل، القدس، جنين، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، وبينهم أسرى محررين.

وخلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر أصدرت محكمة الاحتلال الصهيوني، حكما بالسجن المؤبد إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 60 ألف شيقل على الشقيقين نصر (23 عاما)، وأكرم (33 عاما) بدوي بعد إدانتهم بتنفيذ عدة عمليات قنص.

وأنهى الأسير بلال ذياب المضرب عن الطعام، إضرابه عن الطعام بعد اتفاق بعدم تجديد الاعتقال الإداري له وفق تفاهمات من مخابرات الاحتلال.

وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، عن الصحفي محمد القيق بعد اعتقال دام نحو عشرة شهور في سجون الاحتلال.

وعلّق الأسير حسن شوكة من مدينة بيت لحم جنوب الضّفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطّعام الذي استمر (35 يوما).

وأفرجت سلطات الاحتلال الصهيوني، عن الأسير المقدسي علي يوسف صلاح، بعد انتهاء مدة محكوميته المقدرة ب 24 عام.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، واصلت آليات الاحتلال المتمركزة شرق محافظات قطاع غزة، فتح نيران رشاشاتها اتجاه أراضي ومنازل المواطنين، حيث استهدفت هذه الآليات المنازل والأراضي أكثر من 8 مرات، إضافة لتوغلها شرق مدينة بيت لاهيا.

وفي ذات السياق واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على الصيادين، حيث استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، أكثر من 8 مرات.

وخلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني عائلتين مقدسيتين على هدم منزلهم ومنشأتهم التجارية، بحجة بنائهما بدون ترخيص.

ورصد الموقع تسليم قوات الاحتلال إخطارات بالهدم لأكثر من 24 عائلة فلسطينية بالضفة والقدس.

ووفق متابعة موقع الانتفاضة خلال الأسبوع المنصرم، فقد واصل المستوطنون الصهاينة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، في الفترة الصباحية، وبلغ عدد الصهاينة المقتحمين للمسجد الأقصى أكثر من 418 صهيونياً.