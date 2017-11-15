قرار صهيوني يُتيح الاستيلاء على أراضي فلسطينية لأغراض استيطانية

قناة الأقصى

شرع الاحتلال بإقامة وحدات استيطانية جديدة على أراضي بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة وتجريف أراض شرقي البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال شرع بإقامة إنشاءات سكنية في المنطقة الشرقية من البلدة تتبع لأهالي البلدة وأهالي قرى جالود وقريوت، في امتداد لمستوطنة "عاد عاد" المقامة على أراضي القرى بين نابلس ورام الله.

وكانت حكومة الاحتلال أقرت ميزانية خاصة قبل أيام لإنشاء وتوسيع طرق التفافية لربط مستوطنات الضفة المحتلة وبناء شبكة مواصلات آمنة للمستوطنين.

وفي ذات السياق أصدر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال "أفيحاي مندلبليت"، اليوم الأربعاء، قرارًا يسمح بنزع ملكية الأراضي الفلسطينية الخاصة عن أصحابها، لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأوضحت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن قرار "مندلبليت" ينّص على السماح بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، لأغراض إقامة مشاريع بنى تحتية تستهدف شق طرق إلى المستوطنات.

وذكرت القناة، أن وزيرة القضاء الصهيونية "إيليت شاكيد" رحبت بهذا القرار الذي يشكل بحسبها "مناسبة لصالح حقوق مئات الآلاف من المستوطنين الذين يقيمون في الضفة، فيما يتعلق بتنظيم البناء الاستيطاني في الضفة (شرعنته)".

وتعهّدت "شاكيد" بالعمل من أجل إعادة النظر في المواقف القانونية الصهيونية السابقة بشأن تنظيم البناء الاستيطاني في الضفة.

وكان برلمان الاحتلال "كنيست"، قد صادق بالقراءة الأولى في كانون ثاني/ يناير الماضي على مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.

ونص مشروع القانون على "حق الحكومة الإسرائيلية في مصادرة حق الفلسطينيين في استخدام هذه الأراضي، دون مصادرة ملكيتها، على أن تتم نقل المسؤولية عنها لحارس أملاك الدولة إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام".