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400 ألف مستوطن بالضفة حالياً

و​زير صهيوني يدعو لتوطين مليون مستوطن في الضفة المحتلة

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 05:05 م بتوقيت القدس المحتلة

و​زير صهيوني يدعو لتوطين مليون مستوطن في الضفة المحتلة

قناة الأقصى

طالب ما يسمى "وزير شؤون القدس" لدى الاحتلال الصهيوني "زئيف الكين"، بزيادة أعداد المستوطنين اليهود في الضفة المحتلة، إلى أكثر من مليون شخص، وبوقف الحديث عن خيار "حل الدولتين".

ونقلت صحيفة "الجيروزاليم بوست"، الصهيونية الأربعاء 15-11-2017 عن الكين قوله في مؤتمر أمس في القدس:" يكفي حديثاً عن قصة حل الدولتين، لا يوجد خيار سوى دولة (اسرائيل)، وبالتأكيد فإنه ستكون هناك دولة واحدة ما بين النهر (الأردن) والبحر ( المتوسط)".

واعتبر "الكين" في المؤتمر الذي حمل عنوان "في الطريق إلى المليون"، ونظمته منظمة "أماناه" الاستيطانية الصهيونية، أن وتيرة البناء الاستيطاني الحالية بواقع 3000 وحدة سنوياً، غير كافية.

وقال:" هناك حاجة إلى ما بين 100 -120 ألف وحدة سكنية جديدة".

ودعا "الكين" مجالس المستوطنات الصهيونية في الضفة المحتلة، للبدء بتحضير الخطط التقنية لبناء هذه الوحدات، حتى "لو بدا أن هذه المصادقات لن تحدث أبداً".

وأضاف: "أعدوا الخطط بكل إرادة، وكأن الأمر سيحصل اليوم، كما لو أن بمقدوركم أن تعدوا المخططات لبناء ألف وحدة، ولو قام كل شخص بذلك فأعتقد أن الأرقام ستتحول إلى حقيقة".

وبحسب التقديرات الرسمية الصهيونية، فإن ما يزيد عن 400 ألف مستوطن يعيشون حالياً في الضفة المحتلة، إضافة إلى أكثر من 220 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس المحتلة.

المصدر : وكالات

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