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حماس: سياسة هدم المنازل تزيد شعبنا إصرارا على المقاومة

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 02:02 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس: سياسة هدم المنازل تزيد شعبنا إصرارا على المقاومة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هدم قوات الاحتلال منزل الشهيد نمر الجمل في بلدة بيت سوريك، مؤكدة أن سياسة هدم منازل المقاومين لن تزيد شعبنا إلا إصرارا على المقاومة والثبات في وجه الاحتلال.

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن الاحتلال ارتكب جريمة عقاب جماعي جديدة بهدمه منزل الشهيد نمر الجمل، تستدعي من الجهات الرسمية محاسبته عليها أمام العالم.

ودعت فصائل المقاومة والشباب المنتفض للرد على جرائم الاحتلال، ومقاومته بشتى السبل المتاحة، في كل أماكن تواجده على الأرض الفلسطينية.

وأكدت حركة حماس في الضفة الغربية على أن سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا أثبتت فشلها، وتكسرت عند تضحيات المقاومين الأبطال.

وحيت حماس عائلة الشهيد الجمل وأبناء شعبنا ومقاوميه الأفذاذ.

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