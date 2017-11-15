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السلطة تستدعي أسيرا يقبع في سجون الاحتلال!

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 01:26 م بتوقيت القدس المحتلة

السلطة تستدعي أسيرا يقبع في سجون الاحتلال!

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

استدعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أسيرا يقبع في سجون الاحتلال، فيما يواصل قيادي في حركة حماس إضرابه عن الطعام في سجون السلطة احتجاجاً على اعتقاله السياسي.

ففي مدينة رام الله استدعى جهاز الأمن الوقائي الأسير جمعه عاصي القابع في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

ويواصل القيادي في حركة حماس موسى زهران إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله.

وفي سلفيت مدد جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر مراد فتاش 15 يوما على ذمة التحقيق.

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