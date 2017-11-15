توغل صهيوني محدود جنوب قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني، صباح الأربعاء، داخل أراضي قطاع غزة من الجهة الجنوبية.

وقالت مصادر محلية إن أربع جرافات عسكرية كبيرة خرجت اليوم الأربعاء من بوابة موقع "أبو مطيبق" العسكري، شرق رفح جنوب قطاع غزة، وتوغلت مسافة 50 مترًا داخل القطاع.

وتزامن التوغل الصهيوني مع إطلاق كثيف للنيران وتحليق لطائرات الاستطلاع الصهيونية "بدون طيار" في أجواء قطاع غزة.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في السادس والعشرين من أغسطس 2014، برعاية مصرية.