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ارتفاع الأسرى المحكومين بالمؤبد لـ504

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 11:36 ص بتوقيت القدس المحتلة

ارتفاع الأسرى المحكومين بالمؤبد لـ504

قناة الأقصى - غزة

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 504 أسرى، بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكمًا جديدًا بالمؤبد بحق الأسيرين الشقيقين نصر وأكرم بدوي من الخليل.

وبحسب  الناطق باسم المركز رياض الأشقر ، فإن محكمة عوفر العسكرية أصدرت مؤخراً حكماً بالسجن المؤبد اضافة الى غرامة مالية تقدر (60 ألف شيكل) بحق الأسيرين الشقيقين نصر (23 عاما)، وأكرم (33 عاما) فيصل محمد بدوي، بعد إدانتهم بتنفيذ عدة عمليات قنص إلى لمقتل جندي واصابة اخرين بجراح حيث أطلق عليهم الاحتلال خلية "قناصي الخليل".

ونبه إلى أن الاحتلال كان اعتقل الشقيقين بدوي في يناير من العام الماضي بفارق 10 أيام بينهما، حيث اعتقل نصر في 8/1/2016، بينما اعتقل شقيقه أكرم بتاريخ 17/1/2017، وتعرضا لتحقيق قاسى لأكثر من شهرين باستخدام كل وسائل التعذيب للحصول منهما على اعترافات تؤكد مسؤوليتهم عن عمليات القنص التي أرعبت الاحتلال فترة طويلة.

ولفت إلى أن حكم المؤبد بحق الشقيقين بدوي هو الثامن منذ بداية العام الحالي وكانت أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الجاري سبعة أحكام بالسجن المؤبد بحق أسرى كان أخرهم بحق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار زياد حسان عواد (45 عاما) من بلدة إذنا قضاء الخليل، وذلك بعد إدانته بقتل ضابط في الشرطة الإسرائيلية، بعد إطلاق النار عليه عام 2014، قرب مستوطنة كريات أربع.

وذكر الأشقر أن حكم المؤبد هو حكم بالسجن مدى الحياة ويحدده الاحتلال ب 99 عاما (مؤبد عسكري)، ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنيين الذين يتهمهم بقتل إسرائيليين سواء كانوا مستوطنين أو جنود، وكذلك على المسؤولين عن توجيه العمليات التي أدت إلى قتل إسرائيليين.

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