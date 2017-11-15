  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة

الأربعاء 15 نوفمبر 2017 09:44 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، أربعة عشر مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلّتين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل شابا من بلدة يطا في الخليل بالضفة المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال أحد الشبان من بلدة العبيدية ببيت لحم.

وفيي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، اثني عشر مواطناً مقدسياً من حي الطور شرقي المدينة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وادعى الاحتلال العثور على قطعتي سلاح في يطا جنوب الخليل وبلدة الرام شرق القدس، كما صادر مبالغ مالية تقدر بنحو 6 آلاف شيكل من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم، بزعم أنها كانت مخصصة لتمويل أنشطة ضد الاحتلال.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
1-1510722721

الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجمل بالقدس
thumb (1)

الاحتلال ينشر القبة الحديدية في "غوش دان"
thumb

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم
15a0af55e73c57_NKQHGPFIMLEOJ

الاحتلال يخطر بمصادرة أراض زراعية بطولكرم
thumb (1)

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من أنحاء الضفة

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجمل بالقدس
منذ الأمس

حجارة السجيل.. أوجَعت الكيان وحققت معادلة توازن الرعب
منذ 14 ساعة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم
منذ 16 ساعة

الاحتلال يخطر بمصادرة أراض زراعية بطولكرم
منذ 16 ساعة

مؤتمر العشائر بغزة: لا مساس بسلاح المقاومة ويجب دعم جهود المصالحة
منذ 21 ساعة

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى

مقالات

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

وسام عفيفة
“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

علاء الريماوي
المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

د.أيمن ناهية
ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

أمين بركة