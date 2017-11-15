الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من القدس والضفة

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، أربعة عشر مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلّتين.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل شابا من بلدة يطا في الخليل بالضفة المحتلة، بالإضافة إلى اعتقال أحد الشبان من بلدة العبيدية ببيت لحم.

وفيي مدينة القدس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، اثني عشر مواطناً مقدسياً من حي الطور شرقي المدينة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

وادعى الاحتلال العثور على قطعتي سلاح في يطا جنوب الخليل وبلدة الرام شرق القدس، كما صادر مبالغ مالية تقدر بنحو 6 آلاف شيكل من بلدة العبيدية قضاء بيت لحم، بزعم أنها كانت مخصصة لتمويل أنشطة ضد الاحتلال.