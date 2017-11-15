الاحتلال يفجر منزل الشهيد الجمل بالقدس

هدمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الأربعاء، منزل الشهيد نمر الجمل من بلدة بيت سوريك شمال غرب مدينة القدس المحتلة، والذي نفذ عملية مستوطنة "هار ادار" والتي قتل فيها 3 صهاينة في أيلول الماضي.

وأفاد شهود بأن قوة عسكرية صهيونية فجرت منزل الشهيد الجمل المكون من ثلاثة طوابق بعد ساعات من محاصرته بشكل كامل.

يذكر أن قوات الاحتلال سلمت عائلة الشهيد الجمل قرارًا بإخلاء منزلها خلال أسبوع تمهيدًا لهدمه.

وكان الشهيد الجمل والذي يبلغ من العمر (37عامًا) نفذ عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "هار أدار" قرب القدس، وقتل 3 جنود صهاينة وأصاب رابعًا بجروح خطرة.