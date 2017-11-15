الاحتلال ينشر القبة الحديدية في "غوش دان"

أعلنت الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء عن نشره لبطارية للقبة الحديدية على مشارف أكبر تجمع سكاني إسرائيلي "غوش دان" أو ما يعرف بمنطقة "تل أبيب الكبرى".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الاحتلال عن نشر القبة على مشارف مدينة القدس المحتلة.

كما أعلن الاحتلال عن حظره التنزه في 3 مواقع قريبة من قطاع غزة خشية التعرض للاستهداف، والمواقع هي تلة الأجراس، وتلة نزميت، والنصب التذكاري (السهم الأسود) وجميعها قريبة من السياج الفاصل مع القطاع.

ويأتي ذلك ضمن مواصلة الاحتلال الإعلان عن استعداداته لمواجهة أي طارئ على جبهة قطاع غزة بعد استهدافه لنفق للمقاومة في 30 أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد 12 مقاوما.

وتوعد الاحتلال على لسان مسؤولين سياسيين وضباط في حال نفذت حركة الجهاد الإسلامية عملية انتقامية ردا على استهداف النفق الذي أدى إلى استشهاد 12 مقاوما بينهم 2 من القادة البارزين لسرايا القدس.