الأسير حسن شوكة يعلّق إضرابه بعد 35 يومًا

علّق الأسير حسن شوكة من مدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية مساء الثلاثاء إضرابه المفتوح عن الطّعام الذي استمر (35 يوما).

وأفادت المحامية أحلام حدّاد في بيان صحفي بأن الأسير شوكة علّق إضرابه عن الطّعام بعد إلغاء النيابة العسكرية الصهيونية الاعتقال الإداري الذي صدر بحقه، وتوجيهها لائحة اتهام.

والأسير شوكة من مدينة بيت لحم ويقبع في مستشفى سجن الرملة، وكان دخل في إضراب عن الطعام منذ 11 أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري.

وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، حيث أفرج الاحتلال عنه لمدة شهر واحد فقط ومن ثم أعاد اعتقاله.