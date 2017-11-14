  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الأسير حسن شوكة يعلّق إضرابه بعد 35 يومًا

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 10:29 م بتوقيت القدس المحتلة

الأسير حسن شوكة يعلّق إضرابه بعد 35 يومًا

علّق الأسير حسن شوكة من مدينة بيت لحم جنوب الضّفة الغربية مساء الثلاثاء إضرابه المفتوح عن الطّعام الذي استمر (35 يوما).

وأفادت المحامية أحلام حدّاد في بيان صحفي بأن الأسير شوكة علّق إضرابه عن الطّعام بعد إلغاء النيابة العسكرية الصهيونية الاعتقال الإداري الذي صدر بحقه، وتوجيهها لائحة اتهام.

والأسير شوكة من مدينة بيت لحم ويقبع في مستشفى سجن الرملة، وكان دخل في إضراب عن الطعام منذ 11 أكتوبر الماضي، احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري.

وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، حيث أفرج الاحتلال عنه لمدة شهر واحد فقط ومن ثم أعاد اعتقاله.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
الأسير جمال الهور

القيادي القسّامي الأسير جمال الهور يلتحق بقائمة عمداء الأسرى

"العليا" الصهيونية ترفض التماسا للإفراج عن الأسير ذياب
الأسير باجس نخلة

الأسير القيادي باجس نخلة يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام
9998683277

الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي محمد القيق
thumb

الاحتلال ينقل الأسير المضرب ذياب إلى "مجدو"

الأخبار الرئيسية

منذ 14 ساعة

حجارة السجيل.. أوجَعت الكيان وحققت معادلة توازن الرعب
منذ 4 ساعات

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم
منذ 6 ساعات

الاحتلال يخطر بمصادرة أراض زراعية بطولكرم
منذ 5 ساعات

مؤتمر العشائر بغزة: لا مساس بسلاح المقاومة ويجب دعم جهود المصالحة
منذ 10 ساعات

مستوطنون وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى
منذ 11 ساعة

أجهزة السلطة تعتقل قياديا في حماس

مقالات

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

ما بتعرف خيري لتجرب غيري

وسام عفيفة
“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

“باجس نخلة” مآثر يلاحقها الاحتلال

علاء الريماوي
المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

المطلوب في ذكرى استشهاد "أبو عمار"

د.أيمن ناهية
ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

ما الذي يمنع فتح من كشف قاتل مؤسسها؟

أمين بركة