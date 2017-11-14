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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 07:27 م بتوقيت القدس المحتلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت لحم

أصيب شاب مساء الثلاثاء بالرصاص الحيّ في مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في بلدة تقوع شرق محافظة بيت لحم جنوب الضّفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب (20 عاما) بعيار ناري في الفخد، مشيرة إلى نقله إلى إحدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاجات الطبية.

وكانت قوّة عسكرية من الاحتلال اقتحمت وسط بلدة تقوع، وسط إطلاق للقنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي، بينما رشقها الشبّان بالحجارة، ما أوقع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين.

وفي وقت لاحق، نصبت قوّات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل البلدة، أوقفت خلالها المواطنين، ودققت في بطاقاتهم وأعاقت حركتهم.

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