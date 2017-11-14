الاحتلال يخطر بمصادرة أراض زراعية بطولكرم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، مواطنين فلسطينيين بمصادرة أراضيهم لصالح توسيع مستوطنة "أفنى حيفتس" المقامة على أراضٍ فلسطينية تتبع قريتي شوفة وكفر اللبد قضاء طولكرم شمال الضفة المحتلة.

ويشمل المخطط تحويل أراضٍ مزروعة بالزيتون من مناطق زراعية إلى مناطق لاستخدامات البناء وإنشاء ملاعب وشق طرق لصالح المستوطنين.

وأمهلت سلطات الاحتلال المزارعين الفلسطينيين مدة 60 يوما للاعتراض على المخطط، فيما لاتزال مساحة الأراضي المصادرة غير معروفة.

وسينظم أهالي القرية فعاليات ونشاطات شعبية ضد القرارات الصهيونية بحق أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال شرعت في شهر مارس الماضي، بأعمال تجريف في الأراضي المحاذية للطريق الالتفافية غربي قرية شوفة، والتي تربط مستوطنتي "عناب"، و"أفني حيفتس" بالمناطق داخل أراضي عام 1948، بعد مصادرتها من أصحابها، بحجة إنشاء محطة تقوية كهربائية لمستوطنة "أفني حيفتس"، ونواة لمنطقة صناعية، وما زال العمل مستمرا.