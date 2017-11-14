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دراسة: الفطر يحارب الشيخوخة

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 03:37 م بتوقيت القدس المحتلة

دراسة: الفطر يحارب الشيخوخة

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الفطر يحتوي على كميات عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والخلايا السرطانية، ما يعني أنه قادر على الحفاظ على الشباب؛ فإذا لم تكن من محبي الفطر، عليك التفكير بالأمر مجددًا.

ووجد باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن تناول وجبة تحتوي على الفطر بانتظام من شأنه أن يساعد في مكافحة الشيخوخة، إذ يحتوي الفطر نسب مرتفعة من أهم مركبين من المواد المضادة للأكسدة، وهما إرغوثيونين وغلوتاثيون.

وتأكد الباحثون أن الفطر، دون أدنى شك، أعلى مصدر غذائي لهذين المركبين. وقال روبرت بيلمان، أستاذ فخري في علوم الأغذية ومدير مركز بنسلفانيا: "كمية المركبين تختلف بين أنواع الفطر".

وأظهر الاختبار أن (فطر بورسيني)، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا وفرنسا، يحتوي على أعلى نسبة من مضادات أكسدة، بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي).

وأضاف بيلمان أنه عندما يستخدم الجسم الغذاء لإنتاج الطاقة، فإنه يسبب أيضًا الإجهاد التأكسدي، الذي يؤدي بدوره إلى إنتاج العناصر الحرة، وهي مكونات مضادة للأكسجين قد تدمر بعض الخلايا ولا يتمكن الجسم من السيطرة عليها كلياً، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور علامات التقدم بالعمر.

والأسوأ أنها قد تسبب أمراضاً أخرى، مثل أمراض القلب والزهامير والسرطان، بحسب ما نشره موقع ولاية بنسلفانيا (Penn State). وفي هذه الحالة، فإن تناول الفطر الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة يساعد على محاربة العناصر الحرة، وبالتالي الوقاية من بعض الأمراض.

وأكد بيلمان أن طهي الفطر لا يؤثر على قيمة هذه المركبات إطلاقاً، إذ لا يتغير الإرغوثيونين عند تعرضه لدرجات حرارة عالية.

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