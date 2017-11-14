مستوطنن وعناصر مخابرات يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون وعناصر من مخابرات الاحتلال الصهيوني صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الصهيونية.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمتطرفين المقتحمين، فيما ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 77 متطرفاا و11عنصرا من الشرطة والمخابرات اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحماية شرطية مشددة.

وأوضحت الدائرة أن المستوطنين تلقوا خلال الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، فيما حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية بالقرب من باب الرحمة شرق الأقصى.