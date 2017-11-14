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وتستدعي محررا..

أجهزة السلطة تعتقل قياديا في حماس

الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 12:18 م بتوقيت القدس المحتلة

أجهزة السلطة تعتقل قياديا في حماس

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة قياديا في حركة حماس، في حين استدعت أسيرا محررا، في وقت ما تزال تواصل انتهاكاتها بحق المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي رام الله اعتقل جهاز الأمن الوقائي القيادي في حركة حماس موسى زهران من بلدة بدو، حيث أعلن من طرفه البدء بإضراب مفتوح عن الطعام، وهو أسير محرر وشقيق الشهيد زهران زهران.

وفي طولكرم استدعى وقائي السلطة الأسير المحرر رامي أبو سمرة للمقابلة صباح اليوم، علما أنه معتقل سياسي سابق.

وفي ذات السياق تواصل أجهزة السلطة في قلقيلية اعتقال الأسير المحرر بهجت يامين منذ عدة أيام، علماً بأنه يعاني من عجز في جسده بسبب شدة التعذيب التي تعرض له في اعتقالاته السابقة.

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