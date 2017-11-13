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لدعمهم مقاطعة الاحتلال

الكيان يمنع برلمانيين أوروبيين من دخول فلسطين المحتلة

الإثنين 13 نوفمبر 2017 07:59 م بتوقيت القدس المحتلة

الكيان يمنع برلمانيين أوروبيين من دخول فلسطين المحتلة

منع وزير الداخلية الصهيوني، أريه درعي، سبعة برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفق القانون الصهيوني العنصري الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو لمقاطعة الاحتلال.

يشار إلى أن وفدا يتألف من 20 عضوا، هم أعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء برلمان ورؤساء سلطات محلية فرنسية، كان يفترض أن يزور فلسطين المحتلة الأسبوع القادم.

وادعت سلطة السكان والهجرة الصهيونية أن الممنوعين من الدخول هم الذين توفرت معلومات بشأنهم تفيد أنهم يدعون لمقاطعة الاحتلال.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه لم يتم إطلاع الخارجية على قرار منع دخول سبعة من أعضاء الوفد، رغم الأبعاد التي قد تترتب على ذلك على مستوى العلاقات الخارجية. وفي أعقاب نشر البيان الرسمي بهذا الشأن، بدأت وزارة الخارجية والسفارة الصهيونية في باريس بمحاولة معرفة هوية الممنوعين.

وبحسب بيان درعي، فإن هدف أعضاء الوفد كان زيارة الأسير القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي في سجن "هداريم"، وذلك في "إطار دعمهم للبرغوثي والأسرى الفلسطينيين".

المصدر : عرب48

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