هنية يُعزي العراق وإيران بضحايا الزلزال

قناة الأقصى - غزة

قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، تعازيه لدولتيّ العراق وإيران بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيهما مساء الأحد.

وعبّر هنية عن خالص تعازيه للشعبين العراقي والإيراني، في برقيتين منفصلتين بعثهما هنية لرئيس الجمهورية العراقي فؤاد المعصوم، ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني.

وقال هنية في نص البرقية المرسلة للرئيس العراقي: "تلقينا في حركة حماس بألم وحزن بالغين خبر الزلزال الذي ضرب مناطق في جمهورية العراق؛ وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى، وأتقدم إلى فخامتكم وإلى أسر الضحايا وإلى الشعب العراقي الشقيق بخالص التعازي والمواساة".

وفي برقيته للرئيس الإيراني حسن روحاني قدّم هنية باسم حماس تعازيه للرئاسة والشعب الإيراني، معبرا عن حزن وألم سماع خبر الزلزال الذي ضرب مناطق في جمهورية إيران وأدى إلى سقوط ضحايا.

وتمنى هنية أن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.