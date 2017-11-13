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خلال لقائه وفدا سويسريا

هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011

الإثنين 13 نوفمبر 2017 07:29 م بتوقيت القدس المحتلة

هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011

قناة الأقصى - غزة

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته متوجهة إلى القاهرة بكل الجدية لإتمام المصالحة وانجاحها بما يحقق التطبيق الأمين لاتفاق العام 2011 بملفاته المختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء هنية في مكتبه، الإثنين، بوفد سويسري برئاسة السيد رولاند مبعوث الحكومة السويسرية للشرق الأوسط، والسيد جوليان السفير السويسري لدى السلطة الفلسطينية وعدد من العاملين في السفارة.

وجرى خلال اللقاء بحث معمق لتطورات المصالحة الفلسطينية والتوافقات الأخيرة في القاهرة وما تبعها من خطوات تسلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة وتسلم المعابر بشكل كامل.

وأشاد رئيس المكتب السياسي للحركة، بدور سويسرا خلال المرحلة السابقة في محاولة تحقيق تقاربات وخاصة في ملف الموظفين، مُرحبا بالدور السويسري في دعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.

هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011
هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011
هنية: متوجهون للقاهرة لتحقيق التطبيق الأمين لاتفاق 2011
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