فلسطيني سوري رئيساً لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا

قناة الأقصى

انتخب تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا الدكتور الفلسطيني السوري معمر موعد من أبناء مخيم اليرموك بسوريا رئيساً للتجمع.

وانتُخب اللاجئ معمر خلال المؤتمر السنوي الذي عقده تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا يوم السبت ١١-١١-٢٠١٧ بحضور الأطباء من معظم أرجاء السويد.

وتم خلال المؤتمر مناقشة التقريرين المالي والإداري المقدمين من الهيئة الإدارية وإقرارهما، كما تطرق المجتمعون لأهداف وتطلعات التجمع الذي أسس منذ عام 2008، بهدف تجميع الطاقات والكفاءات الطبية الفلسطينية المنتشرة في أوروبا وتوظيف خبراتها بشكل يخدم أبناء الشعب الفلسطيني من الناحية الصحية في الداخل والشتات.