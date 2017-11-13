حماس تستنكر تصريحات ميلادينوف وتعتبرها انحيازا للكيان

قناة الأقصى - غزة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي الإثنين، تصريحات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وقالت الحركة إن ميلادينوف تجاهل في تصريحاته جرائم الاحتلال وتهديدات قيادته اليومية بحق شعبنا، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه المكفول بالقانون الدولي.

وأشارت الحركة أن هذه التصريحات تمثل انحيازاً واضحاً للرؤية الصهيونية، بل وتشكل غطاء لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الحركة السيد ميلادينوف باستخدام كل ما هو متاح من وسائل لدى المجتمع الدولي لكبح جماح العدوان الصهيوني المستمر بحق غزة المحاصرة.

وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط حذّر في تصريحات صحفية، من أن البيانات التي وصفها بـ "المتهورة" للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد تتسبب في "تصعيد خطير"، متجاهلا التهديدات الصهيونية المتكررة بالعدوان على القطاع.